Эксперт: проблемы Ирландии увлекли фондовые рынки вниз

Проблемы в экономике Ирландии увлекли мировые фондовые рынки вниз в четверг, 11 ноября.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в четверг фондовые рынки вновь закрылись падением. Европейский индекс DJ Stoxx 600 снизился незначительно (менее 0,1%), в то время как индекс S&P 500 опустился на 0,4%, а индекс DJIA потерял 0,65%.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, «растущие опасения относительно экономики Ирландии продолжают давить на европейскую валюту. Евро потерял 4,7% против доллара за шесть дней, после того как на рынке вновь начали курсировать слухи о плачевном состоянии одной из экономик еврозоны. Участники рынка вовсю обсуждают возможность повторения греческого сценария и оценивают «спасательный круг» для Ирландии в 50 млрд. евро. Однако не следует забывать о возможности использования стабилизационного фонда в 750 млрд. евро, сформированного ЕС и МВФ, что может стать решением ирландской проблемы».

Аналитик отметил, что, несмотря на существующие противоречия относительно регулирования валютных курсов и дефицитов/профицитов текущего счета платежного баланса, главы стран «Большой двадцатки» отмечают существенный прогресс в переговорах по результатам первого дня встречи. Участники встречи одобрили политику постепенного корректирования валютных курсов и согласились в следующем году разработать индикаторы «раннего оповещения» об ухудшении ситуации в мировой экономике. То есть решений принято не было.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, наибольшее внимание на фондовом рынке США в четверг было сконцентрировано на акциях компании Cisco, которые снизились на 16% за день после того, как компания огласила ожидаемый рост продаж на 3-5%. Участники рынка негативно восприняли эту новость, поскольку ожидали рост на 13%.

По информации аналитика, сегодня в 16:55 по киевскому времени будет опубликован Индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана. Рынок ожидает, что предварительное значение индекса за ноябрь составит 69 пунктов (рост на 1,3 пункта).