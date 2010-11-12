Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,13%, Украинской биржи - вырос на 0,05%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 ноября, снизился на 0,13% – до 791,69 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 32 млн. 799 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 0,05% – до 1985,96 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 141 млн. 473 тыс. грн., из них на срочном рынке – 28 млн. 484 тыс. грн.