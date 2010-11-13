Индекс Украинской биржи торговался в восходящем тренде на негативном фоне - Astrum

В пятницу, 12 ноября, индекс Украинской биржи торговался в восходящем тренде на негативном внешнем фоне, после резкого снижения котировок на открытии сессии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался снижением на 0,3%, а американские индексы снизились в среднем на 0,6%.

Аналитик отметил, что по итогам торгов пятницы «Мотор Сич» стала лидером роста, прибавив в стоимости 2%. В то же время «Лугансктепловоз» и Северный ГОК стали лидерами снижения, потеряв 8,5% и 2,4% соответственно. В целом же за неделю индекс Украинской биржи потерял 2,5%, добавил Д.БЕЛОВ.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 12 ноября, вырос на 0,05% – до 1985,96 пункта. В то же время, индекс ПФТС в этот день снизился на 0,13% – до 791,69 пункта.