Инвесторы по-прежнему не уверены в окончании глобального кризиса

Поведение игроков фондового рынка в первой половине ноября подтвердило вполне оправданные сомнения в радужных перспективах мировой экономики. Так, в начале месяца биржи замерли перед заседанием Федеральной резервной системы США. Казалось, что ожидаемое решение ФРС о поддержке американской экономики должно было надолго вдохновить фондовые рынки. Однако, несмотря на то, что объем средств, которые решил вложить финансовый регулятор США, превзошел ожидания рынка, данная новость повлияла на биржи положительно только в краткосрочной перспективе.

Во-первых, данное решение в целом уже заранее было заложено в цену акций, а во-вторых, больший, чем ожидалось, объем вливаний со стороны ФРС в экономику снова подтвердил мнение пессимистов о том, что глобальный кризис пока далек от завершения. Кроме того, такое значительное вложение средств в экономику США, как считают (и вполне резонно) пессимисты, может повлечь за собой повышенные инфляционные риски, результаты чего можно расхлебывать очень долго, учитывая распространенность американского доллара.

Также на фондовые рынки в начале ноября позитивно повлияли и результаты выборов в США, что, в совокупности с опубликованной через несколько дней информацией от ФРС, вызвало ралли на мировых рынках ценных бумаг, в том числе и на украинском. Игроки начали делать ставки на повышение котировок.

Как отметил аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, оптимизм «быков» на мировых фондовых рынках вырос благодаря результатам выборов в Конгресс США. По его словам, «республиканцы получили большинство в Палате представителей, что в общем и целом означает меньшую «левизну» социально-экономической политики и возможность для крупных компаний через лоббирование интересов блокировать либо ослабить влияние некоторых законодательных норм». В частности, это касается финансирования программ здравоохранения и увеличения налогов на прибыль, полученную за пределами США, отметил аналитик.

Помимо этого, не следует забывать, что в начале ноября корпоративные отчеты ведущих мировых компаний, за отдельными исключениями, продолжили вдохновлять рынки результатами своей деятельности по итогам третьего квартала.

На фоне внешнего позитива украинский фондовый рынок начал ралли чуть раньше мировых бирж. Это объясняется, по-видимому, тем, что наши игроки попросту «изголодались» по четкому позитиву извне, опять же за неимением внутренних драйверов для роста. При этом за несколько месяцев отечественные акции успели упасть до вполне приемлемого для покупок уровня.

По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергея Белясова, активные покупки на украинских фондовых площадках объясняются привлекательными ценовыми уровнями большинства бумаг на фоне общей перепроданности локального рынка. По его словам, инвесторы на позитивном внешнем фоне второй день подряд (в среду, 3 ноября) активно скупали акции отечественных эмитентов. Торги на Украинской бирже открылись ростом котировок бумаг, чему способствовал как благоприятный внешний фон, так и позитивный настрой отечественных инвесторов в отношении итогов заседания ФРС США. «По всей видимости, игроки рассчитывают на приток иностранного капитала на украинский рынок после объемных финансовых вливаний в американскую экономику», - сказал аналитик. При этом он отметил, что более осторожно в среду вели себя участники европейских и российских торгов на ожиданиях того, что денежные вливания Федрезерва в экономику США будут меньше прогнозируемых. Однако в целом на внешних биржах преобладали позитивные настроения.

Как известно, Федеральная резервная система США не разочаровала фондовые рынки и даже превзошла их ожидания. Как следствие, первая неделя ноября закончилась на очень позитивной ноте, чему способствовали, в свою очередь, и результаты деятельности мировых корпораций.

Как подчеркнула начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, сезон отчетности в США за третий квартал 2010 года подошел к завершению и не принес разочарований. Кроме того, отметила она, выборы в Конгресс завершились победой республиканцев, выступающих за продление срока действующих со времен Джоржа Буша налоговых льгот для состоятельных американцев, что может поддержать американские рынки в ближайшей перспективе. ФРС США приняла решение об объеме количественного смягчения, который с точки зрения инвестиционных кругов оказался достаточным.

«То есть глобальных идей на рынках уже не осталось. Тем не менее, ни европейские, ни американские фондовые индикаторы пока не намерены снижаться», – прокомментировала аналитик сложившуюся на тот момент ситуацию.

Начало второй недели ноября отметилось фиксацией прибыли на мировых рынках и обвалом украинских фондовых индексов. Падение на зарубежных площадках в этом случае, после значительного роста, кажется вполне оправданным, а снижение нашего рынка показало, к сожалению, немотивированность предыдущего подъема котировок. Хотя, впрочем, и мировым биржам здесь радоваться нечему: столь быстрое падение после мощного ралли лишь подчеркнуло наличие на глобальных рынках спекулятивных «быков» и отсутствие четкого позитива.

Вторая неделя ноября так и прошла с падением мировых индексов, причем негатив значительно усилился новостями из Европы. В частности, данные мощнейшей экономики Евросоюза – Германии – абсолютно разочаровали инвесторов. Но, главное, на первый план снова вышел подзабытый вопрос проблемных стран ЕС. Опять заговорили об Ирландии. Финансовые проблемы этого государства заставили вспомнить о пресловутом «греческом сценарии», который может повториться, но уже в другой стране Евросоюза. Впрочем, у ЕС пока достаточно средств для оздоровления экономики Ирландии. Но кто ручается, что список неблагополучных государств в Европе не пополнится в ближайшее время и за средствами из «общей кассы» Евросоюза не выстроится очередь, и что это не ударит по финансам относительно благополучных доноров - прежде всего той же Германии?

В этом плане озадачивает интерес европейских компаний к неоднозначным и авантюрным, требующим к тому же очень серьезных денег, «стройкам века», таким, как «Южный поток». Хотя, конечно, Европа не имеет, как СССР, печального опыта бесполезного БАМа…

Олег Коберник (УНИАН)