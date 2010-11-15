Фондовые рынки продолжают падать на фоне проблем в еврозоне - эксперт

Фондовые рынки продолжают падать на фоне проблем в еврозоне.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что в пятницу,15 ноября, фондовые рынки закрылись понижением котировок. Европейский индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,45%, в то время как индекс S&P 500 упал на 1,2%, а индекс DJIA потерял 0,8%. Рынки продолжили снижение на фоне разрастающихся слухов о проблемах в Ирландии. Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил о том, что Фонд готов предоставить необходимые средства стране, если ее представители обратятся за помощью. При этом официальные представители страны отрицают необходимость привлечения дополнительных средств. В то же время, Германия ведет с Ирландией диалог относительно текущей рыночной ситуации и подталкивает последнюю к принятию помощи ради предотвращения массовых распродаж суверенных облигаций некоторых стран зоны евро.

По словам аналитика, сегодня в 16:30 по киевскому времени будет опубликована статистика о розничных продажах в США. Согласно прогнозам участников рынка, в октябре их рост должен составить 0,7%. В это же время будет опубликован индекс производства в округе Нью-Йорк. В ноябре значение индекса должно составить 14 пунктов, что означает снижение на 1,73 пункта.