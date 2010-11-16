Украинский фондовый рынок начал неделю на подъеме и с воодушевлением - эксперты

Украинский фондовый рынок начал неделю на подъеме, воодушевленный позитивными новостями с международных площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в понедельник, 15 ноября, индекс Украинской биржи торговался с незначительными колебаниями в первой половине торговой сессии, но вырос после открытия рынков США. Активность торгов была высокой. «Мотор Сич» второй день подряд была в центре внимания – стоимость акций компании взлетела на 6,57%. Инвесторы также проявили интерес к «Укрнафте» (+2,21%), «Укрсоцбанку» (+3,22%) и Ясиновскому КХЗ (+3,99%).

Как отмечают аналитики, генкомпании и большинство акций предприятий горно-металлургического сектора в понедельник следовали общему позитивному тренду. В минусе закрылись торги всего по нескольким компаниям – «Райффайзен банку Аваль» (-1,32%), «Укртелекому» (-0,22%) и Енакиевскому метзаводу (-0,09%).

По словам аналитиков, украинские акции, торгующиеся на международных площадках, в понедельник закрылись разнонаправленно. Cadogan Petroleum резко упал на 6,1%, в то время как котировки Regal и JKX Oil & Gas практически не изменились. Другие компании, зарегистрированные на Лондонской фондовой бирже, завершили торги на позитивной территории. Акции Ferrexpo подскочили на 3,59%, а котировки MХП подросли на 0,61%. На Варшавской бирже «Астарта» и «Кернел» показали существенный рост на 2,5% и 1,17% соответственно, в то время как «Агротон» просел на 0,83%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 ноября, повысился на 1,50% – до 803,53 пункта. Общий объем торгов составил 727 млн. 875 тыс. грн., из них 710 млн. грн. пришлось на торги государственными облигациями.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,03% – до 2026,33 пункта. Общий объем торгов составил 148 млн. 317 тыс. грн., из них на срочном рынке – 24 млн. 581 тыс. грн.