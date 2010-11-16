Опасения относительного дефолта Ирландии преувеличены - эксперты

Опасения относительного ирландского дефолта выглядят преувеличением.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, с одной стороны, страны Евросоюза, безусловно, будут оказывать поддержку Ирландии, в частности, могут задействовать существующий стабилизационный фонд, общий объем которого составляет EUR 750 млрд. С другой стороны, Ирландия заявляет о готовности самостоятельно справиться с финансовыми затруднениями.

По мнению аналитиков, прошедшая неделя завершила ралли на американских фондовых рынках. Ключевые индексы активно росли с начала сентября, и коррекция назревала. Формальным поводом для продаж стало возобновление разговоров о проблеме долгов в ряде стран Евросоюза и ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. За прошедшую неделю индекс DJIA снизился на 2,2% до 11 193 пунктов, а индекс S&P 500 уменьшился на 2,2% до 1 199 пунктов. Центром проблем в ЕС на этот раз оказалась Ирландия. Рыночные опасения относительно возможного дефолта государства привели к резкому падению курса евро, который к началу текущей недели достиг отметки USD/EUR 1,37. Таким образом, европейская валюта подешевела приблизительно на 5%. Потребности Ирландии в финансировании оцениваются на уровне EUR 60-80 млрд.

Аналитики также отмечают, что опубликованная макроэкономическая статистика по Китаю породила новые тревоги относительно перспектив развития второй по величине экономики мира. Инфляция в октябре ускорилась до 4,4% г/г, что на 0,4 пункта выше ожиданий и на 0,8 пункта выше сентябрьского значения. Объем выданных в этом месяце кредитов составил CNY 587,1 млрд., что превысило ожидания на 30,5%. Вполне вероятно, что Китай и далее будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы не только с возможными «мыльными пузырями» на рынке активов, но и с растущей инфляцией, полагают аналитики.