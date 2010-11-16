Индекс ПФТС снизился на 0,17%, Украинской биржи – на 1,71%
19:03, 16 ноября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 ноября, снизился на 0,17% – до 802,17 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 412 млн. 679 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,71% – до 1991,64 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 231 млн. грн., из них на срочном рынке – 43 млн. 899 тыс. грн.
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