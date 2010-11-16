ООО «Нотингем Хаус» оценит "Киевпассервис"

ООО «Нотингем Хаус» определено оценщиком целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Киевпассервис".

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Оценка проводится с целью дальнейшей продажи госпакета на приватизационном аукционе.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ ранее принял решение о приватизации государственного предприятия "Киевпассервис".

Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 июня 2010 года составляет 13,8 млн. грн., остаточная – 7,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Киевпассервис» создано согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины №54 от 24 февраля 2005 г. "О создании государственного предприятия «Киевпассервис» на базе имущества автостанционного комплекса Киевского областного автотранспортного управления и является правопреемником части его имущественных прав и обязанностей.

Главным структурным подразделением предприятия является Центральный автовокзал.