ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% акций МАУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 17 ноября т.г.).

Как отмечает издание, целью оценки является определение рыночной стоимости пакета с целью его дальнейшей продажи.

Конкурс состоится 1 декабря в 15:00 в Фонде госимущества.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ ранее принял решение о приватизации 61,58% госпакета акций МАУ. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 63 млн. 449 тыс. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP (Украина) – 6%.