ГКЦБФР не считает противоречащими закону сделки с недематериализованными акциями

Заключение сделок с недематериализованными акциями не противоречит действующему законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Департамента методологии регулирования рынка ценных бумаг Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Алексей ТАРАСЕНКО.

«Пока обращение акций не остановлено, с ними можно заключать сделки», - отметил он.

В этой связи А.ТАРАСЕНКО напомнил, что комиссия утвердила порядок действий для эмитентов, вовремя не выполнивших требование Закона об акционерных обществах о дематериализации акций до 29 октября этого года. «До завершения эмитентами цепочки всех этих действий будем считать, что бумаги могут обращаться», - отметил А.ТАРАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее ГКЦБФР утвердила письмо с разъяснениями для акционерных обществ, не успевших выполнить требование Закона Украины «Об акционерных обществах» о порядке дематериализации ими своих акций.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «Об акционерных обществах», акционерные общества, имеющие акции в документарной форме, должны перевести их в бездокументарную форму на протяжении двух лет со дня опубликования закона, то есть до 29 октября 2010 года.