Собрание акционеров Нацдепозитария перенесено на основании решения Азарова - НДУ

Назначенное на сегодня, 17 ноября, общее собрание акционеров ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) перенесено на неопределенный срок на основании решения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

В Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) подтвердили, что в соответствии с утвержденным премьер-министром Заданием по голосованию представителя государства на общем собрании акционеров НДУ, было принято решение о переносе данного собрания. Причин данного решения в комиссии не уточнили.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информацию пресс-службы НДУ, общее собрание акционеров ОАО "Национальный депозитарий Украины", намеченное на 15 сентября, не состоялось и было перенесено на 17 ноября этого года. Как отметили в пресс-службе, собрание акционеров было перенесено на основании одобренного премьер-министром Украины Задания по голосованию представителя государства на общем собрании акционеров НДУ, в соответствии с которым представителю государства было запрещено регистрироваться на собрании 15 сентября. В то же время, в ГКЦБФР на тот момент отказались подтвердить или опровергнуть информацию о проведении собрания. Позднее председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что пока преждевременно говорить о результатах общего собрания акционеров НДУ от 15 сентября этого года. По информации Д.ТЕВЕЛЕВА, на данный момент подготовка собрания является предметом серьезного анализа для юристов ГКЦБФР и правительства.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.

86% акций в НДУ владеет государство.