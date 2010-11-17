Эксперты: украинские фондовые рынки упали на фоне негативных настроений извне

Украинские фондовые рынки во вторник, 16 ноября, упали на фоне негативных настроений, преобладавших на международных площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, индекс Украинской биржи во вторник снизился из-за озабоченности инвесторов европейским государственным долгом. Активность торгов была высокой.

По информации аналитиков, все голубые фишки во вторник закрылись на порядок ниже. Лидером падения стала «Мотор Сич» (-3,34%), следом за которой шли банки. «Райффайзен банк Аваль» потерял 2,04%, «Укрсоцбанк» опустился на 2,17%.

Аналитики отмечают, что акции предприятий горно-металлургического сектора во вторник показали умеренные потери. Aвдеевский КХЗ упал на 1,66%, «Азовсталь» - на 1,92%, Eнакиевский метзавод – на 1,45%, Ясиновский КХЗ – на 0,77%. Стоимость акций остальных компаний отражала общий рыночный тренд. Так, «Центрэнерго» снизилась на 1,29%, «Укрнафта» - на 0,98%, «Укртелеком» - на 1,63%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 ноября, снизился на 0,17% – до 802,17 пункта. Общий объем торгов составил 412 млн. 679 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,71% – до 1991,64 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. грн., из них на срочном рынке – 43 млн. 899 тыс. грн.