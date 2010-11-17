Оппозиция в Киевсовете заявляет о неэффективном выполнении программы приватизации

Бюджет Киева ежегодно теряет сотни миллионов гривень из-за неэффективного выполнения Программы приватизации коммунального имущества территориальной общины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской фракции "Республика Киев" в Киевском городском совете, об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам собственности и лидер фракции Денис МОСКАЛЬ.

По его словам, столичная недвижимость была приватизирована по ценам в несколько раз ниже рыночных. В частности, согласно отчету Главного управления коммунальной собственности КГГА, помещения в самом центре Киева - на Крещатике, напротив здания Киевсовета - были проданы по цене всего 4 тыс. 288 грн. за 1 кв.м, а по ул. Ярославов Вал, возле посольства Канады – по 5 тыс. 764 грн. за 1 кв. м.

«Продавать помещения в самом центре города за фактически символическую плату - немногим больше 4 тыс. грн. за 1 кв. м - это, как минимум, неэффективное распоряжение коммунальным имуществом. Ведь рыночная стоимость нежилых помещений на Крещатике составляет около 5 тыс. долларов за 1 кв. м”, - отметил Д.МОСКАЛЬ.

Депутат заявляет, что «команда ЧЕРНОВЕЦКОГО в свое время включила в программу приватизации все, что только было можно, и распродала большинство ценных активов «своим» людям за бесценок”.

Председатель фракции «Республика Киев» проинформировал, что на ближайшем пленарном заседании Киевский городской совет рассмотрит подготовленный им проект решения об исключении из программы приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы 18 пакетов акций хозяйственных обществ.

«Киевхимволокно», «Киевгаз», «Киевводоканал», «Киевгорстрой», «Киевпроект» - это стратегически важные для киевлян предприятия. Нужно, наконец, прекратить разговоры вокруг возможности их приватизации одним единственным голосованием в Киевсовете – «за» исключение их из программы приватизации», - подчеркнул Д. МОСКАЛЬ.

По его данным, в 2010 году от продажи коммунального имущества в бюджет столицы поступило более 113 млн. грн. Всего за период действия «Программы приватизации коммунального имущества территориальной общины г. Киева на 2007-2010 гг.» было приватизировано 286 зданий, 10 пакетов акций и 3 доли хозяйственных обществ на общую сумму 771 млн. 079 тыс. 815 грн.

Как сообщал УНИАН, 28 октября на заседании сессии Киевсовета депутаты исключили из программы приватизации объектов коммунальной собственности на 2007-2010 годы 301 объект. За это решение проголосовали 103 из 105 зарегистрированных в зале депутатов.

С докладом относительно исключения более трехсот объектов коммунальной собственности из Программы приватизации перед депутатами выступил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ. По его словам, раньше в программу приватизации были включены, в частности, объекты Министерства внутренних дел Украины, Антимонопольного комитета, подразделений прокуратуры, Госавтоинспекции, а также объекты, которые принадлежат Киевскому ипподрому, метрополитену, коммунальным предприятиям дорожно-эксплуатационного управления, коммунальному объединению «Киевзеленстрой». Кроме того, под приватизацию попали объекты структурных подразделений КГГА, Государственного таможенного комитета, а также объекты парковых структур и объекты коммунального предприятия «Фармация».

А.ПУЗАНОВ отметил, что, изучая историю попадания этих объектов в программу, было установлено, что большинство указанных объектов вносилось на сессиях Киевсовета с голоса, без соответствующих согласований в комиссиях и структурах КГГА.