Украинские акции на международных биржах показали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на международных площадках, во вторник, 16 ноября, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Regal Petroleum во вторник подскочил на 5,36%, в то время как Cadogan (-3,9%) и JKX Oil & Gas (-2,15%) закрылись на существенно более низких отметках. Инвесторы фиксировали доход по акциям Ferrexpo (-8,1%), что негативно отразилось на цене бумаги.

Как отмечают аналитики, среди аграрных компаний и предприятий пищевой промышленности только акциям «Кернела» (-1,39%) во вторник удалось остаться на позитивной территории. При этом бумаги «Агротона» (-1,39%), «Астарты» (-2,25%) и «Мироновского хлебопродукта» (-1,21%) упали в цене.