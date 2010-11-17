ВР приняла законопроект о запрете приватизации зданий библиотек, книжных магазинов и издательств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины «О приватизации небольших государственных предприятий".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 278 народных депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что не могут быть объектами малой приватизации здания (сооружения, помещения) или их отдельные части, где размещаются библиотеки, книжные магазины и государственные издательства.

Комментируя это решение парламента, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выразил сомнение, что законопроект о запрещении приватизации помещений, где размещаются библиотеки, книжные магазины и государственные издательства будет принят в целом.

«Несмотря на определенную иллюзию, что эта проблема поддержана всеми фракциями, скорее всего принятие законопроекта в целом будет откладываться или не будет поддержано властью», - сказал он. По мнению Н.ТОМЕНКО, это является очевидным, поскольку история с приватизацией, и, соответственно, уничтожением книжных магазинов и библиотек, прежде всего в городе Киеве, дело рук не только «молодой команды» Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, но и многих представителей нынешней власти. «А поэтому власти выгодно с одной стороны легализовать то, что уже было приватизировано, а с другой – провести дальнейшую зачистку этой территории украинской культуры», - сказал Н.ТОМЕНКО.