ПФТС упростила процедуру доступа к торгам

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) вчера, 16 ноября, зарегистрировала новую редакцию правил Фондовой биржи ПФТС, согласно которой членство в Бирже ПФТС теперь не предусматривает обязательного членства в Ассоциации ПФТС и уплаты соответствующих членских взносов в ассоциацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

«Доступ к бирже станет быстрее и дешевле для участников рынка. Если раньше эта процедура растягивалась на месяц из-за необходимости вступления в ассоциацию, что предполагало представление рекомендаций, уплату членских взносов и ожидание очередного заседания совета ассоциации, то теперь на основании заявления и после сертификации уполномоченных лиц участники смогут стать членами биржи и подключиться к торговой системе ПФТС в течение 1-2 дней», – отметил директор по развитию Фондовой биржи ПФТС Игорь СЕЛЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. ПФТС основана в 1997 году. Членами биржи являются 175 профессиональных участников рынка ценных бумаг (инвестиционных компаний и банков). Общий объем торгов ПФТС за 10 месяцев 2010 года составил 48,9 млрд. грн.

Мажоритарным акционером Биржи ПФТС является Группа ММВБ.