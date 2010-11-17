Эксперт: сегодня на украинском фондовом рынке верх взял покупательский тренд

Сегодня на украинском фондовом рынке верх в конечном счете взял покупательский тренд.

Такую точку зрения высказал корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, в среду, 17 ноября, торги на украинском фондовом рынке проходили с повышенной волатильностью. Котировки ведущих акций попеременно опускались на отрицательную территорию и вновь поднимались выше нулевых уровней.

Как сообщил С.БЕЛЯСОВ, открытие сессии на Украинской бирже сопровождалось небольшим снижением фондового индикатора, что явилось следствием неблагоприятной внешней конъюнктуры, сформировавшейся к утру. Биржи США накануне показали отрицательную динамику под влиянием слабой макростатистики по промышленному производству и притоку капитала, а также ощутимого падения цен на нефть и промышленные металлы. Площадки азиатского региона в среду закрылись преимущественно в минусе (исключение составил японский рынок) в результате усилившихся опасений относительно ужесточения монетарной политики властями Китая. На фоне утреннего снижения сырьевых котировок в красной зоне начали день российские и европейские индексы.

По информации аналитика, ближе к обеду на Украинской бирже наметился разворот, и индекс УБ вышел в зеленую зону. Активные заявления европейских чиновников о готовности оказания незамедлительной финансовой помощи Ирландии, в случае возникновения потребности, охладили негативный настрой игроков рынка. Вышедшая статистика по рынку труда Великобритании совпала с ожиданиями аналитиков (уровень безработицы в стране по итогам сентября составил 7,7%). Цены на сырьевые товары демонстрировали смешанную динамику.

С.БЕЛЯСОВ отметил, что после обеда внимание игроков было приковано к американским статданным. По итогам прошедшего месяца потребительская инфляция в США составила 0,2%, тогда как аналитики ожидали повышения цен на 0,4%. Ослабление ценового давления в США снижает риски отрицательного воздействия программы выкупа ФРС гособлигаций на сумму 600 млрд. долларов для стимулирования американской экономики. Негативная макростатистика по сектору недвижимости отошла на второй план.

По словам аналитика. наибольший рост котировок на Украинской бирже в среду был зафиксирован по бумагам ММК им. Ильича (+9,62%), откорректировавшимся после ощутимой трехдневной просадки. Среди ликвидных эмитентов хороший рост показали бумаги «Укрнафты» (+3,95%), «Мотор Сичи» (+3,33%) и Алчевского меткомбината (+3,36%). С потерями завершили сессию акции большинства машиностроительных компаний. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг выступили акции Полтавского ГОКа (-4,17%), «Стирола» (-2,12%), «Захидэнерго» (-1,87%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 ноября, снизился на 0,03% – до 801,93 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн. 420 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,25% – до 2016,46 пункта. Общий объем торгов составил 163 млн. 696 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 157 тыс. грн.