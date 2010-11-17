«Метинвест» завершил сделку по получению контроля над ММК им. Ильича

Группа «Метинвест» завершила сделку по получению контроля над Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня «Метинвест» завершил сделку по приобретению прав собственности на контрольные пакеты акций и стал контролирующим акционером ЧАО «Ильич Сталь» и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, завершение сделки стало возможным после получения компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) разрешений антимонопольных органов на экономическую концентрацию с упомянутыми акционерными обществами, что обеспечит «Метинвесту» более 50% голосов в высших органах управления указанных компаний.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.