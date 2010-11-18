Фонд госимущества выставил на продажу «Свему»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизационный конкурс с элементами аукциона 91,60-процентный государственный пакет акций ОАО «Акционерная компания «Свема».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, стартовая цена пакета составляет 313 млн. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель должен погасить просроченную задолженность перед бюджетом, с внебюджетных платежей, по страхованию в соответствии с планом санации ОАО и пр.

Конкурс с элементами аукциона по продаже акций ОАО «Акционерная компания «Свема» будет проведен через 75 дней после его объявления (17 ноября 2010 года).

Справка УНИАН. ОАО «Акционерная компания «Свема» (Шостка, Сумская обл.) специализируется на производстве фотоматериалов. Балансовый убыток предприятия за три квартала 2010 года составляет 23 млн. 645 тыс. грн., объем реализованной продукции – 3 млн. 156 тыс. грн., кредиторская задолженность – 238 млн. грн., стоимость активов – 282 млн. 665 тыс. грн. Уставный капитал компании составляет 488 млн. 71 тыс. грн.