"Интерпайп" договорился о продлении срока выплат задолженности до 2018 года

Корпорация "Интерпайп" договорилась с банками-кредиторами о продлении срока выплат задолженности до 2018 г., согласовав график амортизационных выплат по ставке Libor+6%.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на международный информационный ресурс Debtwire.

В соответствии с обнародованной информацией, основной акционер "Интерпайпа" Виктор ПИНЧУК обязался внести свыше 60 млн. долл. в акционерный капитал группы в рамках программы реструктуризации долга.

По словам аналитика инвесткомпании Dragon Capital Ольги СЛИВИНСКОЙ, размер процентной ставки был одним из немногих нерешенных вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров о реструктуризации в последние несколько месяцев. "Мы полагаем, что данная новость будет иметь позитивное значение для еврооблигаций "Интерпайп", поскольку банковский долг группы является приоритетным", - отметила она. Аналитик также ожидает, что стоимость еврооблигаций повысится на фоне сообщений об успешной реструктуризации банковской задолженности, хотя эмитенту еще предстоит опубликовать финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 и 2009 гг. Облигации группы в настоящее время торгуются на уровне 75-80% номинала с доходностью 15,1-16,6%.

По оценке аналитика, на сегодня задолженность корпорации "Интерпайп" перед банками-кредиторами составляет около 500 млн. дол.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.