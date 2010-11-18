Украинские фондовые рынки в среду были волатильными - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 17 ноября, были волатильными.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Торги на Украинской бирже открылись падением котировок, однако во второй половине дня цены пошли вверх. Объем торгов был выше среднего. Алчевский МК (+3,36%), «Мотор Сич» (+3,33%) и «Укрнафта» (+3,95%) сыграли основную роль в росте индекса. Бумаги коксохимических заводов немного прибавили в цене, в то время как акции банков и металлургических предприятий продолжали падать. Генкомпании продемонстрировали смешанную динамику. «Центрэнерго» поднялась на 0,12%, а «Захидэнерго» потеряла 1,87%.

Среди украинских компаний, торгующихся на иностранных площадках, бумаги нефтегазовых компаний в цене практически не изменились. Остальные акции, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже существенно выросли. Бумаги Ferrexpo рибавили 3,49%, МХП - 1,23%. На Варшавской бирже распродавались акции агросектора и компаний пищевой промышленности. При этом сильнее всего упали котировки по «Кернелу» (-4,92%). «Агротон» (-2,62%) и «Астарта» (-1,6%) существенно снизились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 ноября, снизился на 0,03% – до 801,93 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн. 420 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,25% – до 2016,46 пункта. Общий объем торгов составил 163 млн. 696 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 157 тыс. грн.