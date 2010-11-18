Украинский фондовый рынок сегодня вырос очень значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 ноября, повысился на 2,87% – до 824,94 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 170 млн. 553 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 2,87% – до 2074,42 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 254 млн. 182 тыс. грн., из них на срочном рынке – 58 млн. 983 тыс. грн.