Котировки украинских еврооблигаций сегодня немного подросли - эксперт

В первой половине четверга настроения на рынке наконец-то изменились в лучшую сторону, и котировки украинских еврооблигаций немного подросли, как в государственных бумагах, так и в корпоративном секторе.

Об этом сообщила УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Катерина ШЕВЧЕНКО.

По ее информации, кривая суверенных выпусков добавила 0,5-1 пункт. Так, выпуск Украина-20 торговался в пределах 100-101 с доходностью 7,75-7,6%, а квазисуверенные бумаги "Нафтогаза Украины" с погашением в 2014 г. котировались в диапазоне 108-108,5 с доходностью 7,09-6,94%. Среди корпоративных эмитентов улучшение спроса отразилось на котировках почти всех выпусков; в частности, ДТЭК торговался в пределах 104-105 (8,4-8,13% доходность к погашению), "Альфа-Банк" – на уровне 103,25-104,25 (9,28-8,18% доходность к погашению).