Суд запретил любые действия, которые препятствуют продаже Укртелекома

Хозяйственный суд Киева постановлением от 8 ноября т.г. запретил совершать любые действия по препятствованию в проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций "Укртелекома", передает корреспондент УНИАН.

Такое решение вынесено по иску компании Ivinvest (Республика Маршалловые острова) к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) о необходимости в установленный законодательством срок обеспечить продажу пакета акций ОАО «Укртелеком».

Согласно вынесенному решению, суд запретил любым лицам препятствовать ФГИУ, иным уполномоченным государственным органам проводить конкурс, запретил самому Фонду госимущества совершать действия, направленные на прекращение этого конкурса, а также запретил Антимонопольному комитету препятствовать его проведению. Своим постановлением суд также запретил представителям издательства Государственного информационного бюллетеня о приватизации и газеты «Ведомости приватизации» совершать действия, которые «сделают невозможной публикацию сообщений связанных с проведением конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком».

Всего в определении содержится несколько десятков запретов различным государственным органам и должностным лицам на совершение возможных действий по прекращению конкурса по продаже «Укртелекома».

Данное определение вступает в силу с даты его принятия - 8 ноября 2010 года.