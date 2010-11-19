На украинских фондовых рынках в четверг преобладали покупатели - эксперты

На украинских фондовых рынках в четверг, 18 ноября, преобладали покупатели на фоне глобального оптимизма по поводу возможного предоставления помощи Ирландии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, основную позитивную роль в росте индекса Украинской биржи в четверг сыграл подъем цен на акции металлургического и горнодобывающего сектора. Объем торгов впечатлил. Алчевский металлургический комбинат взлетел в цене на 8,12%. Другие компании сектора продемонстрировали более умеренный рост. Aвдеевский КХЗ прибавил 1,79%, «Азовсталь» - 4,27%, Енакиевский метзавод - 1,51%, Ясиновский КХЗ - 2,04%.

Аналитики сообщают, что «Мотор Сич» (+3,23%), «Укрнафта» (+4,27%) и «Укртелеком» (+3,27%) в четверг также существенно подорожали. Цены акций банковского сектора и генкомпаний отражали общий позитивный рыночный тренд. (Так, «Райффайзен банк Аваль» прибавил 2,22%, «Укрсоцбанк» - 0,83%, «Центрэнерго» - 0,85%, «Захидэнерго» - 2,71%.

По информации аналитиков, украинские акции, торгующиеся на международных площадках, в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику. Только акции Regal Petroleum закрылись в красной зоне: цена упала на фоне проблем с лицензиями компании. JKX Oil & Gas (+1,38%), Cadogan Petroleum (+2,7%), МХП (+2,42%) и Ferrexpo (+0,88%) продолжали расти. На Варшавской бирже «Агротон» взлетел на 3,03%, в то время как «Кернел» (-2,83%) увеличил потери.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 ноября, повысился на 2,87% – до 824,94 пункта. Общий объем торгов составил 170 млн. 553 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи также вырос на 2,87% – до 2074,42 пункта. Общий объем торгов составил 254 млн. 182 тыс. грн., из них на срочном рынке – 58 млн. 983 тыс. грн.