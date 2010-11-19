Компания СКМ не исключает возможности участия в конкурсе по продаже «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании СКМ Илья АРХИПОВ сегодня на пресс-конференции, посвященной десятилетию компании.

“Мы не исключаем возможности своего участия (в конкурсе по продаже “Укртелекома” – УНИАН)”, - сказал И.АРХИПОВ. “Актив большой, сложный и, безусловно, интересный, поэтому мы ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров в этом процессе и, может быть, будем участвовать”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Эксперты называли украинскую группу СКМ и российскую АФК "Система" наиболее вероятными претендентами на покупку госпакета акций «Укртелекома».

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.