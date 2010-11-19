Украинский рынок акций потерял корреляцию с мировыми площадками - эксперт

Украинский рынок акций потерял корреляцию с мировыми фондовыми площадками, рост у нас может продолжиться независимо от динамики глобальных индексов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Тем более, добавила она, «в отличие от мировых индикаторов, индекс Украинской биржи даже не обновил годовые максимумы, а ряд ликвидных бумаг находятся в зоне перепроданности».

Она подчеркнула, что в настоящий момент мировые фондовые рынки сильны, несмотря на долговые проблемы в Европе и вероятное ужесточение денежно-кредитной политики в Китае, которое, как правило, исторически приводило к достаточно ощутимым снижениям на фондовых площадках. Несмотря ни на что, мировые фондовые индикаторы держатся на максимумах года, а дополнительные вливания со стороны ФРС США в размере 600 млрд. долларов являются сейчас основной движущей силой фондовых рынков. Кроме того, участники рынка настроены на продолжение «праздника» в виде предновогоднего ралли, которое по традиции происходит в конце года.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, после нескольких дней снижения накануне на мировых фондовых площадках участники рынков решили «сыграть на опережение» в благоприятном исходе переговоров Еврогруппы, ЕЦБ, МВФ и Ирландии. Мировые индексы в четверг, 18 ноября, вернулись к ключевым уровням поддержки, что является хорошим сигналом, хотя и недостаточным для продолжения уверенного роста. Важно, чтобы индексы закрепились на этих уровнях. «Поэтому текущий рост на мировых фондовых площадках стоит воспринимать как отскок вверх, после которого движение вниз может быть продолжено, а понимание дальнейшего направления движения наступит не ранее начала следующей недели, с выходом значимых новостей из Европы и Китая», - считает аналитик.