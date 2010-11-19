Верховный суд отменил обязательство ФГИУ сдавать в аренду авиабазу "Узин"

Верховный суд Украины 15 ноября отменил два судебных решения, которыми Фонд государственного имущества Украины был обязан заключить договоры аренды имущества аэродромно-технического комплекса "Авиационная база "Узин" в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Решение ВСУ принято по результатам рассмотрения заявлений генерального прокурора, отмечается в сообщении.

Авиабаза “Узин” подчинена Управлению государственной охраны аэродромно-технического комплекса.

Как сообщал УНИАН, в свое время бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просил правительство изучить вопрос создания международного грузо-пассажирского аэропорта «Узин» на базе аэродромно-технического комплекса «Авиационная база Узин».