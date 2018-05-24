Оптимисты правы. Пессимисты - тоже...

Фондовые рынки уже вторую неделю демонстрируют преимущественно нисходящий тренд. Это вполне естественно, учитывая предыдущее ралли после решения Федеральной резервной системы США о мерах относительно поддержки экономики. ФРС, как известно, заявила о своем намерении выделить 600 млрд. долларов на выкуп государственных облигаций, что значительно превзошло ожидания рынка.

Тем не менее, само положительное решение американского финансового регулятора, независимо от прогнозируемой суммы, ожидалось инвесторами и поэтому уже было вложено в цену акций. Как следствие, вызванное ФРС ралли на фондовых рынках подразумевало неминуемую коррекцию, что вскоре и произошло. Падение котировок на мировых биржах подкрепилось инфляционными ожиданиями, являющимися следствием выброса крупных средств на рынок от ФРС, а также вновь возникшими финансовыми проблемами в Европе.

Интересно также, что решение ФРС не только обнадежило оптимистов, но и дало повод пессимистически настроенным игрокам фондовых площадок говорить о том, что планы финансового регулятора США явились последним, крайним средством поддержки экономики государства, что свидетельствует о нездоровом ее состоянии. Так, подчеркнул первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир Скидан, «многие полагают, что дополнительная ликвидность, в конечном счете, спровоцирует инфляцию позднее, когда восстановление американской экономики наберет обороты».

Однако следует констатировать, что фондовые рынки на протяжении двух последних недель демонстрировали не только падение, но и рост, который, впрочем, сопровождался повышенной волатильностью индексов. Такая ситуация свидетельствует, что положение на биржах сложилось двоякое, то есть, как говорится, «ни нашим, ни вашим». Пессимисты имеют свой резон сомневаться, равно как и у оптимистов есть причины вкладывать средства в будущий рост ценных бумаг…

Так, аналитики компании Astrum Investment Management в начале прошлой недели отмечали, что опасения относительно ирландского дефолта выглядят преувеличением. С одной стороны, страны Евросоюза, безусловно, будут оказывать поддержку Ирландии, в частности, могут задействовать существующий стабилизационный фонд, общий объем которого составляет 750 млрд. евро. С другой стороны, Ирландия заявляет о готовности самостоятельно справиться с финансовыми затруднениями.

По словам аналитиков, позапрошлая неделя (с 8 по 12 ноября) завершила ралли на американских фондовых рынках. Ключевые индексы активно росли с начала сентября, и коррекция назревала. Формальным поводом для продаж стали возобновление разговоров о проблеме долгов в ряде стран Евросоюза и ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. За позапрошлую неделю индекс DJIA снизился на 2,2% до 11 193 пунктов, а индекс S&P 500 уменьшился на 2,2% до 1 199 пунктов.

Аналитики Astrum Investment Management также отметили, что макроэкономическая статистика из Китая породила новые тревоги относительно перспектив развития второй по величине экономики мира. Инфляция в октябре ускорилась до 4,4% (год к году), что на 0,4 пункта выше ожиданий и на 0,8 пункта выше сентябрьского значения. Объем выданных в этом месяце кредитов составил CNY 587,1 млрд., что превысило ожидания на 30,5%. Вполне вероятно, что Китай и далее будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы не только с возможными «мыльными пузырями» на рынке активов, но и с растущей инфляцией, полагают аналитики.

Что касается украинского рынка ценных бумаг, то последнюю неделю (15 – 19 ноября) он также ознаменовал сильной волатильностью. Начав неделю неплохим ростом, в последующие дни наши биржи чередовали значительное повышение со столь же заметным падением.

Так, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 ноября, повысился на 1,50% – до 803,53 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 2,03% – до 2026,33 пункта.

Уже во вторник индекс ПФТС упал на 0,17% – до 802,17 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 1,71% – до 1991,64 пункта. По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские фондовые рынки упали на фоне негативных настроений, преобладавших на международных площадках, а именно из-за озабоченности инвесторов европейским государственным долгом.

В среду, 17 ноября, в полной мере проявилась неопределенность в настроениях игроков украинского фондового рынка. Результатом стало разнонаправленное закрытие отечественных площадок по итогам дня. Индекс ПФТС снизился на 0,03% – до 801,93 пункта. При этом индекс Украинской биржи, наоборот, повысился на 1,25% – до 2016,46 пункта. 17 ноября в плане неопределенности стало показательным для последнего времени, поэтому рассмотрим ход торгов в этот день подробнее.

По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергея Белясова, в среду на украинском рынке верх в конечном счете взял покупательский тренд. В этот день торги проходили с повышенной волатильностью. Котировки ведущих акций попеременно опускались на отрицательную территорию и вновь поднимались выше нулевых уровней.

Как сообщил аналитик, открытие сессии на Украинской бирже в среду сопровождалось небольшим снижением фондового индикатора, что явилось следствием неблагоприятной внешней конъюнктуры, сформировавшейся к утру. Биржи США накануне показали отрицательную динамику под влиянием слабой макростатистики по промышленному производству и притоку капитала, а также ощутимого падения цен на нефть и промышленные металлы. Площадки Азиатского региона в среду закрылись преимущественно в минусе (исключение составил японский рынок) в результате усилившихся опасений относительно ужесточения монетарной политики властями Китая. На фоне утреннего снижения сырьевых котировок в красной зоне начали день российские и европейские индексы.

По информации С.Белясова, ближе к обеду в среду на Украинской бирже наметился разворот, и индекс УБ вышел в зеленую зону. Активные заявления европейских чиновников о готовности оказания незамедлительной финансовой помощи Ирландии, в случае возникновения потребности, охладили негативный настрой игроков рынка. После обеда внимание игроков было приковано к американским статистическим данным. По итогам прошедшего месяца потребительская инфляция в США составила 0,2%, тогда как аналитики ожидали повышения цен на 0,4%. «Ослабление ценового давления в США снижает риски отрицательного воздействия программы выкупа ФРС гособлигаций на сумму 600 млрд. долларов для стимулирования американской экономики», - подчеркнул аналитик.

Американские и европейские биржи в среду, 17 ноября, также демонстрировали повышенную волатильность и провели весь день в боковом тренде, так и не определившись с направлением движения.

С четверга на мировых фондовых рынках начался рост, связанный со стартом переговоров Евросоюза и МВФ с правительством Ирландии относительно выделения финансовой помощи стране. Это добавило оптимизма в настроения инвесторов. На этом фоне начал рост и евро, который, по словам начальника отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислава Стельмаха, позитивно отреагировал на разговоры о разрешении проблем Ирландии. К пятнице опасения среди инвесторов постепенно рассеялись, а темпы ухода от рискованных активов сократились. Правительство Ирландии встретилось в четверг с представителями Еврокомиссии, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка для обсуждения наиболее эффективных путей стабилизации экономики региона. По прогнозам В.Стельмаха, единая европейская валюта сможет существенно упрочить своих позиции в случае благоприятного разрешения ирландского кризиса, что положит конец страху перед суверенными дефолтами и снизит стоимость финансирования для Португалии и Испании. «Пока же неспособность договориться с Дублином о широкомасштабном плане спасения на фоне отсутствия четкого представления о том, какие последствия повлекут за собой изменения в Европейском механизме обеспечения финансовой стабильности, может ухудшить ситуацию для европейской валюты», - полагает эксперт.

В четверг, 18 ноября, украинский фондовый рынок показал наибольший за всю неделю рост. Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,87% – до 824,94 пункта. Индекс Украинской биржи поднялся также на 2,87% – до 2074,42 пункта.

Отечественный рынок в последнее время демонстрирует дневную динамику, иногда не совпадающую с движением мировых бирж. И что интересно, такие различия не объясняются какими-то внутриэкономическими факторами. Скорее всего, дело в том, что украинские индексы в течение последних месяцев в целом падали, тогда как глобальные рынки медленно, но уверенно двигались вверх. Как следствие, мировые акции оказались, возможно, уже переоцененными, а украинские на данный момент только достигли привлекательных ценовых уровней для покупок. Поэтому на зарубежных рынках сейчас логично продолжение коррекции после ралли, а на отечественном вполне возможен дальнейший рост.

Как считает начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, украинский рынок акций потерял корреляцию с мировыми фондовыми площадками, и рост у нас может продолжиться независимо от динамики глобальных индексов. Тем более, в отличие от мировых индикаторов, индекс Украинской биржи даже не обновил годовые максимумы, а ряд ликвидных бумаг находятся в зоне перепроданности.

Е.Евдоченко подчеркнула, что в настоящий момент мировые фондовые рынки сильны, несмотря на долговые проблемы в Европе и вероятное ужесточение денежно-кредитной политики в Китае, которое, как правило, исторически приводило к достаточно ощутимым снижениям на фондовых площадках. Несмотря ни на что, мировые фондовые индикаторы держатся на максимумах года, а дополнительные вливания со стороны ФРС США в размере 600 млрд. долларов являются сейчас основной движущей силой фондовых рынков. Кроме того, участники рынка настроены на продолжение «праздника» в виде предновогоднего ралли, которое по традиции происходит в конце года.

По словам Е.Евдоченко, после нескольких дней снижения накануне на мировых фондовых площадках участники рынков решили «сыграть на опережение» в благоприятном исходе переговоров Еврогруппы, ЕЦБ, МВФ и Ирландии. Мировые индексы в четверг, 18 ноября, вернулись к ключевым уровням поддержки, что является хорошим сигналом, хотя и недостаточным для продолжения уверенного роста. Важно, чтобы индексы закрепились на этих уровнях. «Поэтому текущий рост на мировых фондовых площадках стоит воспринимать как отскок вверх, после которого движение вниз может быть продолжено, а понимание дальнейшего направления движения наступит не ранее начала новой недели, с выходом значимых новостей из Европы и Китая», - полагает аналитик.

Игорь Галычак (УНИАН)