Суд 7 декабря рассмотрит апелляцию Брянского машзавода на решение по «Лугансктепловозу»

Киевский хозяйственный апелляционный суд 7 декабря рассмотрит апелляцию управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» на решение Киевского хозяйственного суда от 22 октября этого года по иску Фонда госимущества, которым признан недействительным договор купли-продажи госпакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Председатель ФГИ также отметил, что до конца этого года фонд госимущества будет инициировать проведение общего собрания акционеров «Лугансктепловоза», одной из целей которого будет изменение действующего состава наблюдательного совета предприятия.

По его словам, в органы управления общества будут избраны представители от государства.

По словам А.РЯБЧЕНКО, это могут быть как представители ФГИ, так и Минтранссвязи.

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о расторжении договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

8 октября т.г. Фонд госимущества обратился с иском в Киевский хозяйственный суд относительно расторжения договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Кроме того, ФГИУ требовал от покупателя «Лугансктепловоза» – управляющей компании «Брянский машзавод» - выплатить неустойку за неуплату в установленный срок средств за приобретенный пакет «Лугансктепловоза» в размере 82 млн. грн., а также пеню в размере 2 млн. 177 тыс. грн. Как отметили в фонде, причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.