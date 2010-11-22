ФГИУ пока не решил, будет ли обжаловать запрет на отмену продажи «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины пока не решил, будет ли обжаловать решение Киевского хозяйственного суда, запретившего ему предпринимать какие-либо действия по приостановке или отмене конкурса по продаже госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Это интересное исковое заявление, это интересное определение. Я ранее не видел таких», - отметил он.

При этом А.РЯБЧЕНКО добавил, что ФГИУ не удалось установить, кто стоит за исковым заявлением компании Ivinvest (Республика Маршалловы острова).

«Никто авторства не признает», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева своим постановлением от 8 ноября запретил совершать любые действия, которые препятствуют в проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций "Укртелекома".

Такое решение было вынесено по иску компании Ivinvest (Республика Маршалловы острова) к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) о необходимости в установленный законодательством срок обеспечить продажу пакета акций ОАО «Укртелеком».

Согласно вынесенному решению, суд запретил любым лицам препятствовать ФГИУ, иным уполномоченным государственным органам проводить конкурс, запретил самому Фонду госимущества совершать действия, направленные на прекращение этого конкурса, а также запретил Антимонопольному комитету препятствовать его проведению.

Своим постановлением суд также запретил представителям издательства Государственного информационного бюллетеня о приватизации и газеты «Ведомости приватизации» совершать действия, которые «сделают невозможной публикацию сообщений, связанных с проведением конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком».

Всего в определении содержится несколько десятков запретов различным государственным органам и должностным лицам на совершение возможных действий по прекращению конкурса по продаже «Укртелекома».

Данное определение вступает в силу с даты его принятия - 8 ноября 2010 года.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.