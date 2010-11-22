ФГИУ считает, что цена госпакета МАУ должна быть не меньше 250 млн. грн.

Фонд госимущества Украины считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» должна быть не меньше 250 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, окончательная оценка стоимости госпакета акций авиакомпании будет проведена оценщиком, конкурс по отбору которого объявлен Фондом.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что ФГИУ рассчитывает продать госпакет акций МАУ до конца этого года.

По его словам, Фонд госимущества уже проинформировал акционеров МАУ о своих планах по продаже госпакета акций компании.

Председатель ФГИУ также отметил, что сегодня авиакомпания требует значительных инвестиций в свою детальность, а решение о ее продаже было вызвано также тем, что в следующем году заканчиваются эксклюзивные маршрутные линии, которые сегодня находятся в эксплуатации МАУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Целью оценки является определение рыночной стоимости пакета с целью его дальнейшей продажи. Конкурс состоится 1 декабря.

Напомним, ФГИУ ранее принял решение о приватизации 61,58% госпакета акций МАУ. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 63 млн. 449 тыс. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP (Украина) – 6%.