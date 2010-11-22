Фонд госимущества перенес начало приватизации энергетики на следующий год

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, приватизация предприятий энергетики, в том числе, теплоэнергетики, будет «плавным приватизационным событием в следующем году».

А.РЯБЧЕНКО также спрогнозировал, что приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет. При этом, по его словам, приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИ не исключал возможность объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале этого года.

По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, акции этих компаний впервые выставляются на продажу, поэтому они требуют подготовки к приватизации. Он также сообщил, что Министерство топлива и энергетики предложило выставлять на продажу один раз в квартал пакеты акций тепловых генераций или контрольные пакеты облэнерго.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что сегодня общая стоимость четырех тепловых генерирующий компаний составляет 9-9,5 млрд. грн.

По словам главы ФГИУ, в случае выставления их на продажу, их общая реализационная стоимость может вырасти до 11 млрд. грн.

Напомним, на сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепроэнерго».