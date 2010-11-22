В следующем году план поступлений от приватизации составит 10 млрд. грн. - Ярошенко

Председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Александр РЯБЧЕНКО прогнозирует, что в следующем году план поступлений от приватизации составит 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Я думаю, что в следующем году будет 10 миллиардов. Это наша национальная традиция», - отметил председатель ФГИ.

По его словам, план поступлений от приватизации в следующем году можно будет выполнить, в значительной мере, за счет продажи объектов энергетики.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации за январь-октябрь т.г. составили 543 млн. грн., что составляет 8,55% годового плана.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.