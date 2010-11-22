Киев выплатил 10,3 млн. долл. по еврооблигациям 2007 года
18:51, 22 ноября 2010Фондовый рынок
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Киевские власти 22 ноября т.г. выплатили 10,3125 млн. долл. США по своим еврооблигациям 2007 года. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении Банка «Хрещатик», который выступил ко менеджером и платежным агентом этого займа.
Как сообщал УНИАН, бумаги были выпущенных городскими властями в 2007 году общей суммой 250 млн. долл. под 8,25% годовых и сроком на 5 лет.
Лид-менеджерами этого займа выступили Citigroup, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.
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