Киев выплатил 10,3 млн. долл. по еврооблигациям 2007 года

Киевские власти 22 ноября т.г. выплатили 10,3125 млн. долл. США по своим еврооблигациям 2007 года. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении Банка «Хрещатик», который выступил ко менеджером и платежным агентом этого займа.

Как сообщал УНИАН, бумаги были выпущенных городскими властями в 2007 году общей суммой 250 млн. долл. под 8,25% годовых и сроком на 5 лет.

Лид-менеджерами этого займа выступили Citigroup, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.