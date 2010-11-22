Украинские фондовые рынки в пятницу снизились после новостей из Китая

Украинские фондовые рынки в пятницу, 20 ноября, снизились после объявления Китаем о повышения ставки резервирования на 0,5%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в пятницу потерял 0,77%, в то время как объем торгов достиг внушительной отметки в 230 млн. грн. Основную роль в падении индекса сыграло снижение котировок «Укрсоцбанка» (-3,18%), «Захидэнерго» (-2,22%), «Мотор Сичи» (-1,09%) и «Укрнафты» (-1,25%). Акции коксохимических предприятий, «Райффайзен Банк Аваль» (-0,67%) и «Укртелеком» продемонстрировали незначительные потери. В то же время, котировки металлургов и «Центрэнерго» двигались против общего тренда и показали рост.

По информации аналитиков, среди украинских компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, Regal Petroleum (R -5,17%) и Ferrexpo (-2,12%) в пятницу были лидерами падения, тогда как котировки акций остальных компаний продемонстрировали рост. На Варшавской бирже акции «Астарты» упали в цене (-2,6%), «Кернел» немного просел (-0,08%), а котировки «Агротона» не изменились.