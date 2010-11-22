Индекс ПФТС вырос на 0,11%, Украинской биржи - на 1,09%
19:02, 22 ноября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 ноября, повысился на 0,11% – до 820,93 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 72 млн. 525 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,09% – до 2080,93 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 222 млн. 628 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 735 тыс. грн.
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