Киев выплатил проценты по кредиту 2007 г.

Сегодня, 22 ноября, Киев успешно и своевременно осуществил выплату процентов за пользование кредитом, полученным путем публичной, открытой продажи еврооблигаций г. Киева на международных рынках капитала в 2007 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное финансовое управление КГГА.

Таким образом, отмечают в мэрии, город еще раз подтвердил свою способность и готовность своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по долговым обязательствам перед кредиторами и продолжил формирование позитивной кредитной истории города.

По информации Главного финуправления, город в 2007 г. осуществил заимствование в размере 250 млн. долларов путем продажи еврооблигаций Киева. Процентная ставка по еврооблигациям (купон) составляет 8,25%. Город на сегодня выплатил 10 млн. 312 тыс. 500 грн.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2010 г. Киев осуществил выплату процентов за пользование кредитом, полученным путем публичной, открытой продажи еврооблигаций г. Киева на международных рынках капитала в 2005 году на сумму 250 млн. долларов США.

Доходность от продажи составляла 8% годовых со сроком оборота до 6 ноября 2015 года.