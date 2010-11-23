Азиатские рынки рухнули из-за проблем в Европе и обстрела Южной Кореи

Азиатские фондовые индексы закрылись во вторник снижением из-за долговых проблем Европы и артиллерийского обстрела южнокорейского острова в Желтом море, сообщает Reuters.

Основной индекс Сеульской фондовой биржи KOSPI закрылся еще до начала перестрелки между двумя Кореями, опустившись лишь на 0,79% до 1928,94 пункта на фоне кризиса долгов в Европе.

Индекс Шанхайской фондовой биржи упал к закрытию на 1,9% до 2828,3 пункта из-за снижения котировок горнорудных компаний. Инвесторы распродавали их акции на фоне укрепления доллара, которое предвещает падение цен на товарных рынках.

Индекс Гонконгской фондовой биржи обрушился на 2,67% до 22896,14 пункта - минимума закрытия почти за два месяца.

Конфликт на Корейском полуострове окончательно испортил настроение инвесторов в Гонконге, которые еще вчера начали распродавать акции после новостей о планах правительства повысить налог на продажу жилого имущества для борьбы с ростом цен.

Токийская фондовая биржа закрыта в связи с празднованием Дня благодарности труду.