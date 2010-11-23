Около 120 госпредприятий будут ликвидированы или приватизированы

В ближайшее время Министерство промышленной политики Украины примет решение о ликвидации, слиянии или приватизации около 120 предприятий, находящихся в его ведении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ в ходе открытия IX международного промышленного форума.

По его словам, перед министерством стоит задача улучшить эффективность управления государственными предприятиями, находящимися в ведении Минпромполитики.

«Есть предприятия, которые сохранили конкурентоспособность, и их можно привлекать к выполнению государственной программы. Но, к сожалению, есть определенная категория предприятий, которые утратили конкурентоспособность. И относительно таких предприятий стоит задание цивилизованного закрытия или слияния с другими предприятиями. Таких предприятий по нашему министерству около 120», - отметил замминистра.

При этом он уточнил, что из 120 проблемных предприятий около 50 могут быть приватизированы.

«Мы планируем их выставить на приватизацию в 2011-2012 годах и надеемся, что они смогут развиваться за счет инвестиций», - добавил он.