Украинские фондовые рынки начали неделю на позитивной ноте - эксперты

Украинские фондовые рынки начали текущую неделю на позитивной ноте.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в понедельник, 22 ноября, индекс Украинской биржи демонстрировал отрицательную динамику в течение дня, но восстановился ближе к концу сессии. В центре внимания находились акции «Стирола», цена которых взлетела на 8,93%. Бумаги «Центрэнерго» (+4,74%) и металлургических компаний также продемонстрировали заметный рост. Алчевский меткомбинат прибавил 1,01%, «Азовсталь» - 2,17%, Eнакиевский метзавод - 2,41%.

По словам аналитиков, банки и коксохимические предприятия также завершили понедельник на позитивной территории. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 1,04%, «Укрсоцбанк» - на 0,64%. Авдеевский КХЗ поднялся на 0,36%, Ясиновский КХЗ – на 0,82%. Снизились только котировки «Укрнафты» (-0,82%) и «Укртелекома» (-0,38%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 ноября, повысился на 0,11% – до 820,93 пункта. Общий объем торгов составил 72 млн. 525 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,09% – до 2080,93 пункта. Общий объем торгов составил 222 млн. 628 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 735 тыс. грн.