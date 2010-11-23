Эксперты: украинские акции на зарубежных биржах вчера закрылись разнонаправленно

Украинские акции, торгующиеся на международных площадках, по итогам вчерашней сессии закрылись разнонаправленно.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди компаний нефтегазового сектора в понедельник бумаги Regal Petroleum и JKX Oil & Gas потеряли 1,81% и 1,69% соответственно. В то же время, котировки Cadogan Petroleum подросли на 1,27%. Другие акции, торгующиеся на Лондонской бирже, закрылись на незначительном подъеме. Ferrexpo прибавил 0,62%, «Мироновский хлебопродукт» - 0,59%.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в понедельник цена акций «Кернела» взлетела на 5,5%. Подросли также акции «Астарты» (+1,73%). При этом бумаги «Агротона» (-1,56%), наоборот, потеряли в цене.