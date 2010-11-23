Механизм возврата Херсонского машзавода в госсобственность пока отсутствует – Немилостивый

Решение о возврате Херсонского машиностроительного завода в государственную собственность, хотя и принято Верховной Радой, но механизм его реализации на сегодняшний день отсутствует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра промышленной политики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ.

По его словам, вокруг предприятия сложилась очень сложная юридическая коллизия.

«Много неясностей в отношении того, что именно было приватизировано и что теперь должно быть национализировано. Все станет понятно только после проведения инвентаризации на ХМЗ», - пояснил В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

При этом зам.минимтра отметил, что соответствующее задание должно быть поставлено перед Фондом государственного имущества Украины и Херсонской обладминистрацией.

«Как только механизм возврата предприятия в госсобственность появится, мы приступим к реализации решения о возврате ХМЗ государству», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”.

Законом установлено, что ввиду общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод” возвращается в государственную собственность целостный имущественный комплекс ООО “Херсонский машиностроительный завод”.

ВР поручила Кабинету министров Украины осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с возвращением в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод”; предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете на 2010 год необходимые средства на осуществление мероприятий, связанных с возвращением в госсобственность целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод”.