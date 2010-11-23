Оценка госпакета акций «МАУ» Фондом госимущества занижена – эксперт

Оценка Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) принадлежащего государству пакета в размере 61,6% в ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сильно занижена, считают эксперты.

Аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО в комментарии УНИАН сообщил, что в настоящее время авиационные компании торгуются с коэффициентом в диапазоне от 0,4 до 2 по отношению к сумме годовых продаж. Аналитики Concorde Capital оценивают годовой объем продаж «Международных авиалиний Украины» в размере 2,8 млрд. грн.

«Если оценить авиакомпанию «МАУ» даже по нижней границе диапазона, то компания будет стоить 1,12 млрд. грн. Думаю, справедливая цена госпакета в «МАУ» находится в пределах от 400 млн. грн. до 1 млрд. грн», - считает Е.САМУСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

22 ноября глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна быть не меньше 250 млн. грн.

Как отмечает газета «Экономические известия», «претендовать на выкуп госдоли наверняка будет миноритарий — компания Capital Investment Project (Украина), которой принадлежит 6% МАУ… Опубликованную рядом СМИ информацию о том, что бенефициаром компании является бизнесмен Арон МАЙБЕРГ, вчера косвенно подтвердил господин РЯБЧЕНКО, который заявил о бывшем совладельце и гендиректоре «АэроСвита» как об одном из акционеров «МАУ» и потенциальном покупателе госпакета. Не исключено, что и пакет ЕБРР также достанется господину МАЙБЕРГУ…».

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.