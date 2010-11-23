Индекс ПФТС снизился на 0,87%, «Украинской биржи» - на 1,87%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 ноября, снизился на 0,87% – до 813,75 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 73 млн. 343 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 1,87% – до 2041,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 240 млн. 535 тыс. грн., из них на срочном рынке – 55 млн. грн.