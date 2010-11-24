Снижение спроса на ОВГЗ заставит Минфин волноваться - эксперты

Если Министерство финансов Украины не повысит доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), ему придется искать альтернативные источники для финансирования дефицита бюджета.

Такая точка зрения содержится в аналитическом отчете «Эрсте банка», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, «снижение спроса на аукционах по размещению ОВГЗ заставит Министерство финансов волноваться об исполнении плана заимствований к концу года». Они считают, что снижение спроса связано с уменьшением уровня ликвидности национальной валюты среди банков.

В отчете говорится, что ставки на вторичном рынке ОВГЗ, как и на межбанковском кредитном рынке, растут. Минфин планирует привлекать по 1 млрд. грн. на оставшихся шести еженедельных аукционах до конца года. Это значительно превышает уровень спроса на любом аукционе за прошлый месяц, подчеркивают аналитики.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в октябре поступило средств на общую сумму 2,705 млрд. грн. (с начала года – 37,820 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 60,653 млрд. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по первичному размещению в октябре составляла 7,9% годовых (с начала года - 12,88% годовых).

Расходы на обслуживание ОВГЗ за январь-октябрь 2010 года составили 25,5 млрд. грн., в т.ч. на выплату дохода – 8,8 млрд. грн., на погашение основного долга – 16,667 млрд. грн.