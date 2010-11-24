Конкурс по продаже Северодонецкого приборостроительного завода снова не состоялся

Объявленный Фондом государственного имущества Украины повторно конкурс по продаже 55,778% акций ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод» снова не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляла 5 млн. 313 тыс. грн.

По информации Фонда, по итогам шести месяцев 2010 г. балансовый убыток ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод» составил 718,2 тыс. грн., дебиторская задолженность – 264,4 тыс. грн., кредиторская задолженность – 3 млн. 866 тыс. грн., стоимость активов – 7 млн. 231 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод» (г. Северодонецк) занимался производством машин и оборудования для обработки информации. Общая площадь земельного надела – 12,9 га, количество работающих – 13 человек.

Определением хозяйственного суда от 12 апреля 2005 г. по иску Государственной налоговой администрации на предприятии введена процедура санации.