Кипрская компания Фирташа cконцентрировала 90,3% акций "Стирола"

Кипрская компания Ostchem Investments Limited, которая принадлежит Дмитрию ФИРТАШУ, сконцентрировала 90,3% акций концерна "Стирол".

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, компания приобрела 24 495 331 акций концерна, что составляет 90,3044%.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК «Стиролхиминвест» (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.