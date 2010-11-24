Украинские гособлигации будут более рискованной инвестицией - эксперты

Украинские государственные облигации будут более рискованной инвестицией в краткосрочном периоде.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как считают аналитики, разрешение проблем государственного долга Ирландии успокоит рынок в краткосрочном периоде и обеспечит стимул для возмещения некоторых потерь украинскими еврооблигациями. Тем не менее, дальнейшее распространение кризисных явлений в Португалии и Испании будет продолжать негативно влиять на еврооблигации Украины.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе волнения по поводу проблем государственных долгов в ряде европейских стран продолжали оказывать негативное давление на отечественный рынок еврооблигаций. В начале недели суверены продемонстрировали существенное снижение на фоне неопределенности по поводу оказания помощи Ирландии. Однако уже в четверг и пятницу, после позитивных новостей по поводу грядущего пакета помощи Ирландской экономике, украинские государственные еврооблигации оказались на подъеме. В целом за неделю доходность по «Украине-20» поднялась до 7,65%, прибавив 7 пунктов.